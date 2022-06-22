«Челси» объявил об уходе Грановской
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Тодд Боули будет исполнять обязанности спортивного директора до тех пор, пока клуб не назначит нового специалиста, сообщает сайт «Челси». Грановская будет консультировать команду в летнее трансферное окно.
Напомним, что 47-летняя Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.
В конце мая российский бизнесмен Роман Абрамович завершил сделку по продаже футбольного клуба «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боули.
Ранее Анзор Кавазашвили предположил, пойдёт ли Марина Грановская работать в «Спартак» под руководством Заремы Салиховой.