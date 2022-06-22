«Челси» объявил об уходе Грановской

Спортивный директор «Челси» Марина Грановская покинула лондонский клуб.

Тодд Боули будет исполнять обязанности спортивного директора до тех пор, пока клуб не назначит нового специалиста, сообщает сайт «Челси». Грановская будет консультировать команду в летнее трансферное окно.

Напомним, что 47-летняя Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.

В конце мая российский бизнесмен Роман Абрамович завершил сделку по продаже футбольного клуба «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боули.

Ранее Анзор Кавазашвили предположил, пойдёт ли Марина Грановская работать в «Спартак» под руководством Заремы Салиховой.