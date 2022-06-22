В Госдуму внесли законопроект об исполнении гимна перед каждым спортивным мероприятием

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В комитете Госдуме по физической культуре и спорту подготовили законопроект о Государственном флаге и гимне России.
В Госдуму внесли законопроект об исполнении гимна перед каждым спортивным мероприятием
  • РИА Новости

Инициатором выступил Дмитрий Свищёв. 22 июня проект внесли в Госдуму. По мнению депутата, государственные символы России подвергались дискриминации в международном спорте, поэтому флаг и гимн должны всегда присутствовать на внутренних соревнованиях.

Напомним, что российский спорт в настоящий момент находится под санкциями. Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян или же допускать их до турниров в нейтральном статусе.

Ранее Александр Жуков заявил, что скоро российских спортсменов начнут допускать до международных стартов.

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