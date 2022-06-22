В Госдуму внесли законопроект об исполнении гимна перед каждым спортивным мероприятием
- РИА Новости
Инициатором выступил Дмитрий Свищёв. 22 июня проект внесли в Госдуму. По мнению депутата, государственные символы России подвергались дискриминации в международном спорте, поэтому флаг и гимн должны всегда присутствовать на внутренних соревнованиях.
Напомним, что российский спорт в настоящий момент находится под санкциями. Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян или же допускать их до турниров в нейтральном статусе.
Ранее Александр Жуков заявил, что скоро российских спортсменов начнут допускать до международных стартов.