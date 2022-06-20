Жуков: скоро российских спортсменов начнут допускать до международных стартов 

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказал о санкциях в отношении российских спортсменов.

«Наш спорт не умрёт, это ясно. Конечно, хотелось бы, чтоб наши спортсмены принимали участие на всех международных соревнованиях. Ну я думаю, что всё это вернётся», — цитирует Жукова «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он признался, что любит смотреть матчи с участием первой ракетки мира Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее глава НОК Украины Сергей Бубка призвал отстранить Россию от всех международных соревнований.