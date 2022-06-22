Загитова не собирается принимать участие в боксёрском поединке
- РИА Новости
По информации MMA.Metaratings, спортсменка проведёт открытую тренировку 25 июня в «Лужниках». Загитова и тренер будут выполнять ряд упражнений, но проводить поединок фигуристка не собирается.
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Загитова и Ольга Бузова сразятся в показательном боксёрском поединке. Он предложил девушкам выйти на ринг в купальниках. Певица опровергла слова комментатора.
Ранее сообщалось, что Бузова не будет соперницей Загитовой по боксёрскому поединку.