Загитова не собирается принимать участие в боксёрском поединке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не примет участия в показательном боксёрском поединке.

По информации MMA.Metaratings, спортсменка проведёт открытую тренировку 25 июня в «Лужниках». Загитова и тренер будут выполнять ряд упражнений, но проводить поединок фигуристка не собирается.

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Загитова и Ольга Бузова сразятся в показательном боксёрском поединке. Он предложил девушкам выйти на ринг в купальниках. Певица опровергла слова комментатора.

Ранее сообщалось, что Бузова не будет соперницей Загитовой по боксёрскому поединку.