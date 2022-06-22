Самолёт Неймара совершил аварийную посадку в Бразилии

Самолёт нападающего сборной Бразилии и «Пари Сен-Жермен» Неймара совершил аварийную посадку из-за технических проблем.

По информации ESPN, частный самолёт следовал из Лас-Вегаса (США) и по пути сделал посадку в штате Флорида и Барбадосе. В Бразилии экипаж принял решение совершить аварийную посадку из-за технических проблем. Отмечается, что ни футболист, ни другие пассажиры не пострадали.

Неймар поблагодарил всех за сочувствие и сфотографировался с работниками аэропорта.

Напомним, что футболист перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Ранее Неймар заявил, что не планирует покидать французский клуб.