Самолёт Неймара совершил аварийную посадку в Бразилии

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Самолёт нападающего сборной Бразилии и «Пари Сен-Жермен» Неймара совершил аварийную посадку из-за технических проблем.
Самолёт Неймара совершил аварийную посадку в Бразилии
  • globallookpress.com

По информации ESPN, частный самолёт следовал из Лас-Вегаса (США) и по пути сделал посадку в штате Флорида и Барбадосе. В Бразилии экипаж принял решение совершить аварийную посадку из-за технических проблем. Отмечается, что ни футболист, ни другие пассажиры не пострадали.

Неймар поблагодарил всех за сочувствие и сфотографировался с работниками аэропорта.

Напомним, что футболист перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Ранее Неймар заявил, что не планирует покидать французский клуб.

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