Радимов считает, что Бакаеву пока не хватает взаимопонимания с партнёрами по «Зениту»

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил дебют полузащитника Зелимхана Бакаева в первой команде.
Радимов считает, что Бакаеву пока не хватает взаимопонимания с партнёрами по «Зениту»
  • © пресс-служба ФК "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)

«Ожидаемо было, что взаимопонимания с партнёрами пока нет, они пару раз с Кузяевым друг друга просто не поняли, и это было отчётливо видно», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

При этом он отметил, что, когда Бакаев реализовал пенальти, ему аплодировали болельщики «Зенита».

Напомним, что 25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

15 июня футболист присоединился к «Зениту», подписав контракт по схеме «3 + 1».

22 июня игрок дебютировал за санкт-петербургскую команду в матче с «Пари Нижним Новгородом».

Ранее Геннадий Орлов оценил перспективы Бакаева в «Зените».

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