Селюк — о разрешении легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами: часть футболистов используют ситуацию

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Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) продлить до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.
Селюк — о разрешении легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами: часть футболистов используют ситуацию
  • Legion-Media

«По большому счёту для российского футбола ничего не изменилось. ФИФА установила такие ограничения ещё в марте, а теперь продлила срок их действия ещё на год. По факту теперь всё будет зависеть от того, как клубы выстраивают отношения со своими легионерами. Мои клиенты Сенин Себай и Мохамед Конате из «Ахмата» никуда не ушли. Но часть игроков, к сожалению, используют эту ситуацию и манипулируют. Например, «Рубин» мог получить хорошие деньги от «Наполи» за Хвичу Кварацхелию, а тот разорвал соглашение, сославшись на травлю на родине. При этом другой грузин — Гиа Григалава — продолжил спокойно выступать за «Химки», — заявил Селюк в интервью RT.

Ранее в РФС выразили несогласие с решением ФИФА.

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