Касаткина обыграла Нимайер и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге
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Российская теннисистка в матче второго круга переиграла в двух сетах Юле Нимайер из Германии со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.
Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча Кэйти Суон (Британия) — Бьянка Андрееску (Канада).
Призовой фонд турнира составляет более $200 тыс.
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