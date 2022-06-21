Касаткина обыграла Нимайер и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Дарья Касаткина оформила выход в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Бад-Хомбурге.

Российская теннисистка в матче второго круга переиграла в двух сетах Юле Нимайер из Германии со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча Кэйти Суон (Британия) — Бьянка Андрееску (Канада).

Призовой фонд турнира составляет более $200 тыс.

Ранее российская теннисистка Камилла Рахимова высказалась о смене спортивного гражданства Нателой Дзаламидзе.