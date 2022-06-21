Теннисистка Рахимова отреагировала на смену спортивного гражданства Дзаламидзе

Российская теннисистка Камилла Рахимова высказалась о смене спортивного гражданства Нателой Дзаламидзе.

«Натела приняла для себя данное решение. Да, планируем и дальше выступать вместе. Ведёт ли Федерация тенниса России какую просветительскую работу с теннисистами: объясняет, что ситуация временная и отчаиваться не стоит? Нет, не ведёт», — приводит слова Рахимовой «Чемпионат».

В апреле Дзаламидзе и Рахимова в финале турнира WTA в парном разряде в Стамбуле уступили чешке Марии Боузковой и испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 3:6, 4:6.

Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Напомним, что организаторы Уимблдона отстранили российских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

Ранее теннисистка Дзаламидзе объяснила решение сменить спортивное гражданство.