Непомнящий о турецких фанатах и Дзюбе: если будет забивать, станут носить на руках

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Фенербахче» по популярности можно сравнить с «Зенитом» и «Спартаком» и ЦСКА в лучшие времена. Дзюбе не привыкать к давлению, но вы даже не представляете себе, что такое местные болельщики. В Стамбуле стадион всегда битком. Но и на выезде ситуация невероятная. Нужно понимать, в Турции команды поддерживают целыми династиями и семьями. Поэтому в любом городе живёт огромное количество поклонников «Фенербахче». Если же коллектив показывает не самые лучшие результаты, они могут жёстко спросить с футболистов и тренеров. Спокойно могут заявиться на базу с не самыми добрыми намерениями. Ко мне отношение было отличное. А вот мой предшественник в «Анкаргюджу» попал в очень неприятную историю. В его окно прямо с улицы произвели выстрел. Таким образом выразили несогласие с занимаемым в турнирной таблице местом. Поэтому Дзюбе нужно быть готовым к тому, что, если он будет забивать, его станут носить на руках. Но если игра не пойдёт — столкнётся с жесточайшей обструкцией», — заявил Непомнящий RT.

Ранее он объяснил, почему переход в «Фенербахче» станет для Дзюбы вызовом.