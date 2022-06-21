Непомнящий о турецких фанатах и Дзюбе: если будет забивать, станут носить на руках

Короткая ссылка
Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Фенербахче».
Непомнящий о турецких фанатах и Дзюбе: если будет забивать, станут носить на руках
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Фенербахче» по популярности можно сравнить с «Зенитом» и «Спартаком» и ЦСКА в лучшие времена. Дзюбе не привыкать к давлению, но вы даже не представляете себе, что такое местные болельщики. В Стамбуле стадион всегда битком. Но и на выезде ситуация невероятная. Нужно понимать, в Турции команды поддерживают целыми династиями и семьями. Поэтому в любом городе живёт огромное количество поклонников «Фенербахче». Если же коллектив показывает не самые лучшие результаты, они могут жёстко спросить с футболистов и тренеров. Спокойно могут заявиться на базу с не самыми добрыми намерениями. Ко мне отношение было отличное. А вот мой предшественник в «Анкаргюджу» попал в очень неприятную историю. В его окно прямо с улицы произвели выстрел. Таким образом выразили несогласие с занимаемым в турнирной таблице местом. Поэтому Дзюбе нужно быть готовым к тому, что, если он будет забивать, его станут носить на руках. Но если игра не пойдёт — столкнётся с жесточайшей обструкцией», — заявил Непомнящий RT.

Ранее он объяснил, почему переход в «Фенербахче» станет для Дзюбы вызовом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить