Гончаренко — о показательном бое Загитовой: это будет самый красивый раунд за всю историю бокса

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о решении олимпийской чемпионки Алины Загитовой выступить в показательном боксёрском поединке.

«Раз она объявляет такое, значит, она видит для себя это возможным. Это будет самый красивый раунд за всю историю бокса, независимо от результатов», — цитирует Гончаренко Metaratings.

Стало известно, что Загитова примет участие в показательном боксёрском поединке. Соперница фигуристки будет известна позднее.

Напомним, что спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов сообщил, что Загитова приглашена на тренировку.