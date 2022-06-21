Гончаренко — о показательном бое Загитовой: это будет самый красивый раунд за всю историю бокса
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Раз она объявляет такое, значит, она видит для себя это возможным. Это будет самый красивый раунд за всю историю бокса, независимо от результатов», — цитирует Гончаренко Metaratings.
Стало известно, что Загитова примет участие в показательном боксёрском поединке. Соперница фигуристки будет известна позднее.
Напомним, что спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.
Ранее главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов сообщил, что Загитова приглашена на тренировку.