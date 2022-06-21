Каменский: у Кузьменко есть все шансы для того, чтобы заиграть в НХЛ
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«Мастерство у него есть. Получится заиграть в НХЛ или нет, будет зависеть только от его работоспособности, желания и его самого. У него всё для этого есть — талант, мастерство, — но ещё должен быть характер», — цитирует Каменского ТАСС.
20 июня Кузьменко подписал контракт с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс».
Российский хоккеист в сезоне-2021/22 провёл 61 матч за СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о травме Кучерова после матча с «Колорадо».