Фетисов высказался о травме Кучерова после матча с «Колорадо»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал травму Никиты Кучерова в третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш».

«Никита — ключевой игрок команды. Надеюсь, что несерьёзная травма, и будет готов к четвёртой игре. Не всегда то, что выглядит ужасным, в итоге является проблемой», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Тампы». Таким образом, команда сократила отставание в серии — 1-2. Четвёртый матч пройдёт 23 июня.

Кучеров в игре сделал две голевые передачи. При этом россиянин не смог продолжить матч из-за травмы и покинул лёд. Он получил повреждение после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза.

Ранее «Колорадо» и «Тампа» повторили достижение финала 41-летней давности.