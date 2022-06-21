Боброва — о паузе в карьере Пападакис и Сизерона: возможно, мы увидим взлёт новых звёзд

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Олимпийская чемпионка Сочи Екатерина Боброва прокомментировала возможный расклад сил в танцах на льду в отсутствие французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.
Боброва — о паузе в карьере Пападакис и Сизерона: возможно, мы увидим взлёт новых звёзд
  • AP
  • © Francisco Seco

«Когда восемь лет назад после Олимпиады ушли сильные пары и взлетели Пападакис и Сизерон, это было неожиданно для всех. Никто не мог предположить такого развития событий до начала сезона. Возможно, и в этот раз произойдёт нечто подобное и мы увидим взлёт новых звёзд фигурного катания. Но может такого и не произойдёт. Тогда мы будем наблюдать начальную картину становления пресловутой очереди в танцах на льду, когда множество пар бьются за первое место», — сказала фигуристка RT.

Она также отметила, что сложно делать более точные прогнозы до начала соревновательного сезона, так как нет окончательной ясности, кто из спортсменов продолжит карьеру.

«Может быть, кто-то пропустит начало сезона и вернётся только к чемпионатам Европы, четырёх континентов и мира. Когда мы поймём, кто начинает выступать, и насколько хорошо они готовы, тогда можно будет говорить более определённо», — подчеркнула Боброва.

Французские спортсмены являются пятикратными чемпионами мира, также фигуристы завоевали золото на Играх в Пекине в 2022 году и серебряные медали на Играх в Пхёнчхане в 2018-м.

Ранее сообщалось, что французские фигуристы Пападакис и Сизерон пропустят предстоящий сезон.

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