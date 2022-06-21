Крицюк официально покидает «Зенит»

Петербургский «Зенит» объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с вратарём Станиславом Крицюком.

Как сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых, голкипер будет тренироваться в расположении клуба до 30 июня.

Напомним, что с 2016 по 2020 год вратарь выступал за «Краснодар» в Российской премьер-лиге. 31-летний голкипер перешёл в «Зенит» летом 2021 года из португальского «Жил Висенте», за который провёл четыре матча.

Ранее гендиректор петербургского клуба Александр Медведев рассказал, почему было принято решение расторгнуть контракт с Крицюком.