В «Зените» рассказали о причинах расторжения контракта с вратарём Крицюком

Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал, почему петербургский клуб принял решение расторгнуть контракт с голкипером Станиславом Крицюком.

«Состояние здоровья Станислава Крицюка, к сожалению, не позволяет ему не только играть, но даже тренироваться в общей группе. Решили с ним вместе, что в такой ситуации лучше расторгнуть контракт», — цитирует Медведева РИА Новости.

Напомним, что с 2016 по 2020 год вратарь выступал за «Краснодар» в Российской премьер-лиге (РПЛ). 31-летний голкипер перешёл в «Зенит» летом 2021 года из португальского «Жил Висенте», за который провёл четыре матча.

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» приняло решение приобрести летом 2022 года нового голкипера.