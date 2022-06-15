В «Зените» рассказали о причинах расторжения контракта с вратарём Крицюком
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«Состояние здоровья Станислава Крицюка, к сожалению, не позволяет ему не только играть, но даже тренироваться в общей группе. Решили с ним вместе, что в такой ситуации лучше расторгнуть контракт», — цитирует Медведева РИА Новости.
Напомним, что с 2016 по 2020 год вратарь выступал за «Краснодар» в Российской премьер-лиге (РПЛ). 31-летний голкипер перешёл в «Зенит» летом 2021 года из португальского «Жил Висенте», за который провёл четыре матча.
Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» приняло решение приобрести летом 2022 года нового голкипера.