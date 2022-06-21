Сын Борзенко: была мечта, чтобы история отца была экранизирована

Сын легендарного боксёра Андрея Борзенко выступил с речью на премьере документального фильма о своём отце «Ринг за колючей проволокой».

«Я знал о Бухенвальде и боксёрских поединках, которые там проходили, снимали фильмы в других странах, но не у нас. Поэтому у меня много лет была мечта, чтобы история отца тоже когда-нибудь была экранизирована. Для меня и старшей сестры это значимое событие, пусть фильм местами и получился очень тяжёлым для нас. Сам я никогда не видел, как отец боксировал. Из детской жизни почему-то очень ярко запомнилось, как к нам пришла съёмочная группа, которая снимала отца для какого-то телевизионного сюжета. Мне было года три, и я запомнил это, потому что в полуподвале, где мы жили, всегда было очень темно и холодно. А здесь люди включили софиты и как-то очень быстро согрели ими всю нашу квартиру», — заявил Борзенко-младший на премьере фильма о своём отце.

При этом сын боксёра никогда сам не занимался боксом, потому что его мать выступала категорически против этого увлечения.

Ранее в Ташкенте прошла премьера фильма о легендарном боксёре Борзенко.