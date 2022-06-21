Сын Борзенко: была мечта, чтобы история отца была экранизирована

Короткая ссылка
Сын легендарного боксёра Андрея Борзенко выступил с речью на премьере документального фильма о своём отце «Ринг за колючей проволокой».
Сын Борзенко: была мечта, чтобы история отца была экранизирована
  • © Медиа Парк Продакшн

«Я знал о Бухенвальде и боксёрских поединках, которые там проходили, снимали фильмы в других странах, но не у нас. Поэтому у меня много лет была мечта, чтобы история отца тоже когда-нибудь была экранизирована. Для меня и старшей сестры это значимое событие, пусть фильм местами и получился очень тяжёлым для нас. Сам я никогда не видел, как отец боксировал. Из детской жизни почему-то очень ярко запомнилось, как к нам пришла съёмочная группа, которая снимала отца для какого-то телевизионного сюжета. Мне было года три, и я запомнил это, потому что в полуподвале, где мы жили, всегда было очень темно и холодно. А здесь люди включили софиты и как-то очень быстро согрели ими всю нашу квартиру», — заявил Борзенко-младший на премьере фильма о своём отце.

При этом сын боксёра никогда сам не занимался боксом, потому что его мать выступала категорически против этого увлечения.

Ранее в Ташкенте прошла премьера фильма о легендарном боксёре Борзенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить