РУСАДА в мае проверило 19 футболистов из РПЛ на допинг

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае протестировало 19 футболистов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
РУСАДА в мае проверило 19 футболистов из РПЛ на допинг
  • РИА Новости

Чаще всего РУСАДА в мае тестировало игроков «Динамо» (Кутицкого, Лещука, Макарова и Захаряна), сообщает ТАСС. На втором месте «Спартак» (Игнатов, Хлусевич и Умяров). Отмечается что в «Зените», «Урале», «Химках», «Сочи» и ЦСКА были протестированы по два футболиста.

В 2021 года РУСАДА проверило 73 футболиста. Самым проверяемым стал полузащитник ЦСКА Максим Мухин, которого трижды проверяли на допинг.

Новый сезон РПЛ начнётся 17 июля.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» стал самым проверяемым на допинг российским клубом в сезоне-2021/22.

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