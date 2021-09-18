Источник: «Зенит» стал самым тестируемым клубом на допинг в первые два месяца сезона

Петербургский «Зенит» стал самым проверяемым на допинг российским клубом в сезоне-2021/22.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) чаще всех тестировало игроков «Зенита» в текущем сезоне, сообщает ТАСС.

Агентство проверило Михаила Кержакова, Дмитрия Чистякова, Даниила Кругового, Александра Ерохина, Далера Кузяева и Андрея Мостового.

За лето проверку на допинг прошли 20 футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам семи туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

Ранее экс-футболист «Зенита» Жулиано рассказал о своём переезде с Украины в 2014 году.