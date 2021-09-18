Экс-футболист «Зенита» Жулиано рассказал о своём переезде с Украины в 2014 году

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Жулиано рассказал, как в 2014 году покинул днепропетровский «Днепр» и Украину.

«В 2014 году начался кризис в отношениях между Россией и Украиной, я использовал эту ситуацию, чтобы уехать», — цитирует Жулиано Globo Esporte.

По его словам, тогда у него действовал пятилетний контракт с «Днепром», а клуб хотел его продлить, но сам он отказался из-за политической ситуации и заявил, что желает вернуться в Бразилию, но он не мог этого сделать. Он признался, что ему тогда позвонил консул Бразилии в Киеве и заявил, что посадит его в самолёт в любое время.

«Это было неспокойное время. Но исключительно из-за этой трагедии мне было дано разрешение покинуть страну и вернуться в Бразилию», — заявил Жулиано.

Жулиано выступал за «Днепр» с 2011 по 2014 год. После этого он вернулся на родину, где играл за «Гремио», а в 2016 году бразилец перешёл в петербургский «Зенит», за который сыграл 42 матча, забил 17 мячей и отдал 13 результативных передач. В августе 2017 года он покинул клуб с берегов Невы и ушёл в стамбульский «Фенербахче».

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему бразильский футболист Жулиано ушёл из «Зенита».