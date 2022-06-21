Бакаев — о словах Салиховой: не хочу комментировать слухи

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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев отреагировал на слова гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Бакаев — о словах Салиховой: не хочу комментировать слухи
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Обсуждали ли со мной продление контракта? Нет. Слова Заремы про то, что я не хотел отдать десятый номер Промесу и мог быть грубым с тренерами? Не хочу комментировать слухи», — цитирует Бакаева «Чемпионат».

Салихова заявила, что были переговоры между Бакаевым и клубом. Она отметила, что запросы футболиста оказались далеки от «возможностей команды». Она также рассказала, что игрок не захотел вести переговоры сам, а поручил это дело агенту и своему отцу.

Напомним, что 25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. 

15 июня футболист присоединился к «Зениту», подписав контракт по схеме «3 + 1».

Ранее Салихова жёстко высказалась об уходе Бакаева из «Спартака».

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