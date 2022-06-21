Жоаозиньо не видит проблемы в отсутствии нужной лицензии у главного тренера «Сочи»
- РИА Новости
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«Отсутствие нужной лицензии у нового главного тренера меня абсолютно не напрягает. Он всё равно ведь будет принимать участие в тренировках и присутствовать на играх команды. Эта лицензия не играет никакой роли. Это обычная бумажка, да и всё. Отсутствие её никак не помешает нашему тренеру», — цитирует Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».
По его словам, игроки пока привыкают к требованиям нового тренера. Он также заявил, что уход Федотова из команды — нормальное явление, потому что человек хочется двигаться дальше.
Гаранин возглавлял «Енисей» с декабря 2021 года. Под его руководством «Енисей» занял пятое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и прошёл в полуфинал Кубка России.
20 июня Гаранин был назначен наставником «Сочи».
Ранее Жоаозиньо рассказал о своих ближайших планах в команде.