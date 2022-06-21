Жоаозиньо стал свободным агентом, но продолжает тренироваться с «Сочи»

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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о своих ближайших планах в команде.
Жоаозиньо стал свободным агентом, но продолжает тренироваться с «Сочи»
  • РИА Новости

«Я сейчас свободный агент, но пока тренируюсь с «Сочи». Ясности с новым контрактом пока нет. Предлагают ли мне новый контракт? Не знаю, не хотел бы говорить на эту тему», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

«Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. Жоаозиньо сыграл 20 матчей, в которых забил три гола и сделал две передачи. По окончании сезона команду покинул главный тренер Владимир Федотов.

Ранее владелец «Сочи» Ротенберг заявил, что у него нет обиды на ушедшего в ЦСКА Федотова.

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