Орлов: если Хачатурянц — сильный управленец, то пусть занимается экономикой

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о работе руководителя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца.

«Он никогда не судил. Говорят, что Хачатурянц — сильный управленец? Если ты сильный управленец, то занимайся экономикой. Но ты же занимаешься судейскими делами, а сам в них ничего не понимаешь», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

По мнению комментатора, нужно поставить во главе судейства человека, который разбирается в этом и когда-то судил. Он добавил, что нужно подходить ко всему с научной точки зрения.

Напомним, президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о необходимости реформирования всего судейского корпуса из-за того, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза не выполняет в полном объёме свои функции.

Ранее Сергей Карасёв заявил, что в российском футболе нет предвзятости.