Карасёв считает, что в российском футболе нет предвзятости

Арбитр Сергей Карасёв прокомментировал мнения о предвзятости арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Нам нужно забыть слово «предвзятость», у нас этого нет. Люди не враги сами себе, поймите. Человек десять лет шёл в Премьер-лигу — и одним свистком перечёркивает себе карьеру? Я в это не верю. Поэтому больше бы смотрел в сторону психологии, а не того, о чём вы говорите», — цитирует Карасёва Sport24.

По его словам, из-за растущих требований к судьям они настолько боятся сделать ошибку, что в итоге её и совершают. Он отметил, что арбитры находятся под давлением, видя, как их коллег надолго отстраняют, и их нервная система не справляется.

Напомним, президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о необходимости реформирования всего судейского корпуса из-за того, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза не выполняет в полном объёме свои функции.

Ранее Карасёв прокомментировал информацию о возможном увеличении зарплат судей в РПЛ.