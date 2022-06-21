Михаэль Баллак встречается с подругой своего погибшего сына

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Немецкий экс-футболист Михаэль Баллак завёл отношения с 21-летней моделью Софией Шнейдерхан.

По информации Daily Mail, спортсмена всё чаще стали видеть в компании модели. Отмечается, что пара сблизилась после трагической гибели среднего сына Баллака, который с детства был близким другом Шнейдерхан.

Сын футболиста Эмилио погиб, когда катался на квадроцикле. Он не справился с управлением. Баллак тяжело принял смерть сына и даже обращался за помощью к специалистам.

Напомним, что футболист известен своими выступлениями за «Байер» и «Лондон». Он также является бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной Германии.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос отказался обсуждать продление контракта с «Реалом».

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