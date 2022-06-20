Sport.es: Кроос отказался обсуждать продление контракта с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не захотел обсуждать продление контракта с руководством клуба.

По информации Sport.es, футболист намерен отыграть свой действующий контракт, который истекает в 2023 году. Кроос хочет вернуться к этому вопросу в следующем году. Отмечается, что руководство клуба удивилось такому решению игрока.

Напомним, что немецкий полузащитник выступает за королевский клуб с 2014 года. В составе команды он четыре раза выиграл Лигу чемпионов и дважды — чемпионат Испании. Игрок провёл за «Реал» 212 матчей, в которых забил 18 мячей.

Ранее Тони Кроос прокомментировал победную серию «Реала» в противостоянии с «Барселоной».