Кроос прокомментировал победную серию над «Барселоной»

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от матча 28-го тура испанской Примеры с каталонской «Барселоной».

«Реал» пять матчей подряд обыгрывает «Барселону» в эль-класико.

«Это не помогает нам, но придаёт уверенность. Мы хотим продлить эту серию побед», — цитирует Крооса AS.

Встреча между командами пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Матч состоится 20 марта в 23:00 мск.

По итогам 27 туров Ла Лиги «Реал» является лидером в турнирной таблице, набрав 66 очков. «Барса» — на третьей позиции (51 очко).

Ранее сообщалось, что «Реал» пожертвовал €1 млн на помощь беженцам с Украины.