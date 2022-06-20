Бакаев: мой переход в «Зенит» точно войдёт в историю

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал своё решение подписать контракт с санкт-петербургским клубом.

«Переход в большой клуб с историей — очень ответственный момент в жизни. Не скрою, что я переживал, но прямо сейчас счастлив. Это серьёзный вызов. Мой переход точно войдёт в историю», — цитирует Бакаева «Чемпионат».

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с 25-летним футболистом.

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее Бакаев ответил на претензии со стороны Салиховой.