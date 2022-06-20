Карпин высказался о решении клубов не расширять РПЛ до 18 команд

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал решение не расширять Российскую премьр-лигу (РПЛ) до 18 команд.

«Всю жизнь играли 16 клубов и как-то играли же. Решение никак не оцениваю — ни позитивно, ни негативно. Нейтрально», — цитирует Карпина ТАСС.

20 июня на заочном собрании клубы РПЛ выступили против расширения лиги до 18 команд. Обсуждаемый формат предполагал, что по итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местами в ФНЛ.

Напомним, что 18 мая клубы РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23.

Ранее Владимир Пономарёв назвал плохим решение отказаться от расширения РПЛ до 18 команд.