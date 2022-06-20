Ветеран ЦСКА Пономарёв назвал плохим решение отказаться от расширения РПЛ до 18 команд

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об отказе клубов от расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«Это плохое решение. Нас же отстранили от всех европейских кубков, значит, нужно расширяться, чтобы заполнить эти паузы. Зачем дурака валять, ну пусть будет 18 клубов, увеличили бы географию», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

20 июня на заочном собрании клубы РПЛ выступили против расширения лиги до 18 команд. Обсуждаемый формат предполагал, что по итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местами в ФНЛ.

Напомним, что 18 мая клубы РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, почему клуб не поддержал идею расширения РПЛ.