«Чемпионат»: Бердыев получил пост в иранском клубе благодаря Азмуну

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Российский специалист Курбан Бердыев стал новым тренером иранского «Трактора».
«Чемпионат»: Бердыев получил пост в иранском клубе благодаря Азмуну
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

По информации «Чемпионата», назначению поспособствовал иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун. Игрок поддерживает отношения с Бердыевым с тех пор, как играл под его руководством в «Рубине» и «Ростове».

Последним местом работы 69-летнего специалиста был «Кайрат».

Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.

Ранее Александр Гацкан оценил назначение Бердыева главным тренером иранского «Трактора».

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