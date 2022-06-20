«Чемпионат»: Бердыев получил пост в иранском клубе благодаря Азмуну
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По информации «Чемпионата», назначению поспособствовал иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун. Игрок поддерживает отношения с Бердыевым с тех пор, как играл под его руководством в «Рубине» и «Ростове».
Последним местом работы 69-летнего специалиста был «Кайрат».
Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.
Ранее Александр Гацкан оценил назначение Бердыева главным тренером иранского «Трактора».