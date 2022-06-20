Гацкан оценил назначение Бердыева главным тренером иранского «Трактора»

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Бывший футболист Александр Гацкан, выступавший под руководством Курбана Бердыева в «Рубине» и «Ростове», считает, что наставник смог бы поднять любую команду Российской премьер-лиги (РПЛ) на новый уровень.
Гацкан оценил назначение Бердыева главным тренером иранского «Трактора»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Может, у руководителей российских клубов другие мысли, но Бердыев — очень классный специалист, который мог бы любой клуб РПЛ поднять на самый высокий уровень», — приводит слова Гацкана «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Бердыев является максималистом и хочет играть в еврокубках.

Последним местом работы 69-летнего специалиста был «Кайрат». Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев назвал причины, по которым Бердыев стал наставником иранского «Трактора».

 

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