Гацкан оценил назначение Бердыева главным тренером иранского «Трактора»
- РИА Новости
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«Может, у руководителей российских клубов другие мысли, но Бердыев — очень классный специалист, который мог бы любой клуб РПЛ поднять на самый высокий уровень», — приводит слова Гацкана «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что Бердыев является максималистом и хочет играть в еврокубках.
Последним местом работы 69-летнего специалиста был «Кайрат». Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.
Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев назвал причины, по которым Бердыев стал наставником иранского «Трактора».