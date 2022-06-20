Гаджиев рассказал, почему Бердыев возглавил «Трактор»

Российский тренер Гаджи Гаджиев назвал причины, по которым Курбан Бердыев стал наставником иранского «Трактора».

«Бердыев соответствует требованиям современного футбола. В своё время он пригласил Азмуна, помог ему выйти на высокий уровень и сделать карьеру», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы 69-летнего специалиста был «Кайрат». Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.

Ранее сообщалось, что Бердыев назначен главным тренером и техническим директором «Трактора».