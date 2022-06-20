Источник: Кассьерра подпишет контракт с «Зенитом» на три года

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Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в «Зените».
Источник: Кассьерра подпишет контракт с «Зенитом» на три года
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Как сообщает «РБ Спорт», в ближайшее время «Зенит» закроет сделку по трансферу Кассьерры.

25-летний колумбийский футболист подпишет контракт с сине-бело-голубыми на три года с возможностью продления ещё на один сезон (3 + 1).

Напомним, что футболист в сезоне-2021/22 провёл 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее в «Сочи» объявили о назначении Вадима Гаранина главным наставником команды.

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