Гаранин стал новым главным тренером «Сочи»

В «Сочи» объявили о назначении Вадима Гаранина главным наставником команды.

«Борис Ротенберг знаком с Гараниным по работе в московском «Динамо». С 2013 года Борис Романович следил за успехами специалиста и выбрал его кандидатуру в качестве тренера футбольного клуба «Сочи», — говорится на официальном сайте клуба.

Отмечается, что вместе с Гараниным придут Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт.

Гаранин возглавлял «Енисей» с декабря 2021 года. Под его руководством «Енисей» занял пятое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и прошёл в полуфинал Кубка России.

Бывший главный тренер «Сочи» Владимир Федотов перешёл на пост наставника в ЦСКА после ухода Алексея Березуцкого с этой должности.

Ранее бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о будущем «Сочи» после ухода Федотова.