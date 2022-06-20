Билялетдинов назвал решение Рыбуса остаться в России верным шагом

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Бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поддержал решение защитника «Спартака» Мацея Рыбуса остаться в России.
Билялетдинов назвал решение Рыбуса остаться в России верным шагом
  • Gettyimages.ru
  • © PressFocus/MB Media

«Рыбуса остаётся только поддержать. Он остаётся в России и занимается своим делом. А то, что не вызвали в сборную, — не беда. Всё-таки Мацею уже 32 года, и вряд ли бы он принял участие в чемпионате мира в Катаре. Зато теперь спокойно может съездить туда в качества туриста. Спортсмена можно понять. «Спартак» предложил ему хорошие условия. Что же, получается, в угоду политике ему следовало отказаться от солидного контракта в топ-клубе? Человек сделал свой профессиональный выбор. Могу сказать, что теперь отношусь к Рыбусу с особенной симпатией. Он прошёл проверку на прочность и, несмотря на колоссальное давление, остался в РПЛ», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о санкциях в отношении Рыбуса в Польше.

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