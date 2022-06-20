Габулов — о санкциях в отношении Рыбуса в Польше: жизнь никогда не будет прежней
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«Сложно предугадать, когда это закончится. Неслучайно Владимир Путин заявил, что жизнь уже не будет такой, как прежде. Это касается и спорта. Нам нужно стратегически развивать свой футбол в условиях сегодняшнего дня, чтобы уровень игры рос, а команды показывали зрелищный интенсивный футбол. Не нужно ждать, что всё вернётся на круги своя», — заявил Габулов RT.
Ранее бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что у легионеров Российской премьер-лиги могут возникнуть проблемы с национальными командами.