Габулов — о санкциях в отношении Рыбуса в Польше: жизнь никогда не будет прежней

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Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о санкциях в отношении защитника «Спартака» Мацея Рыбуса в Польше.
Габулов — о санкциях в отношении Рыбуса в Польше: жизнь никогда не будет прежней
  • globallookpress.com
  • © Marcin Karczewski/Keystone Press Agency

«Сложно предугадать, когда это закончится. Неслучайно Владимир Путин заявил, что жизнь уже не будет такой, как прежде. Это касается и спорта. Нам нужно стратегически развивать свой футбол в условиях сегодняшнего дня, чтобы уровень игры рос, а команды показывали зрелищный интенсивный футбол. Не нужно ждать, что всё вернётся на круги своя», — заявил Габулов RT.

Ранее бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что у легионеров Российской премьер-лиги могут возникнуть проблемы с национальными командами.

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