Билялетдинов — о возможных проблемах легионеров РПЛ со сборными: остаётся только выбирать

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Бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что у легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ) могут возникнуть проблемы с национальными командами.
Билялетдинов — о возможных проблемах легионеров РПЛ со сборными: остаётся только выбирать
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«Теперь легионеры, подписывая контракты с российскими клубами, должны понимать, что могут перестать вызываться в национальную команду. Таковы веяния времени. Не плакаться же теперь в жилетку. Иностранцам остаётся только выбирать. Мы приглашаем футболистов, а соглашаться или нет — их дело. Кому некомфортно, могут не ехать. Уговаривать никого точно не стоит», — заявил Билялетдинов RT.

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