Габулов поблагодарил Рыбуса за решение остаться в России

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Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о защитнике «Спартака» Мацее Рыбусе.
Габулов поблагодарил Рыбуса за решение остаться в России
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«Мацей — молодец. Он хочет играть в футбол и выступать в России. К тому же у него супруга осетинка. Хочется поблагодарить его за то, что выдерживает колоссальное давление и не обращает внимание на всю ту грязь, которая происходит сейчас», — заявил Габулов RT.

Ранее бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал отстранение Рыбуса от матчей сборной Польши на чемпионате мира 2022 года из-за выступления за московский клуб.

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