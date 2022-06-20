Габулов поблагодарил Рыбуса за решение остаться в России

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о защитнике «Спартака» Мацее Рыбусе.

«Мацей — молодец. Он хочет играть в футбол и выступать в России. К тому же у него супруга осетинка. Хочется поблагодарить его за то, что выдерживает колоссальное давление и не обращает внимание на всю ту грязь, которая происходит сейчас», — заявил Габулов RT.

Ранее бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал отстранение Рыбуса от матчей сборной Польши на чемпионате мира 2022 года из-за выступления за московский клуб.