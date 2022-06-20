Рюдигер рассказал, что отказал «Барселоне» ради перехода в «Реал»

Новичок «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал переговоры о своём будущем.

«Был интерес со стороны «Барсы», но я сказал своему брату, что либо я перейду в «Реал», либо никуда больше. Я отдам всего себя ради этого клуба, я обещаю. Я наслаждаюсь этим давлением, так как перешёл в действительно очень и очень большой клуб», — заявил Рюдигер на пресс-конференции.

В сезоне-2022/23 29-летний немецкий футболист будет выступать под 22-м номером.

Рюдигер играл в «Челси» с 2017 года. Вместе с лондонской командой он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Англии. Всего на его счету 203 матча, 12 голов и семь результативных передач в составе английской команды.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» подписал новый контракт с форвардом Винисиусом Жуниором.