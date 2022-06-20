Источник: «Реал» продлил контракт с Винисиусом до 2026 года

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Мадридский «Реал» подписал новый контракт с форвардом Винисиусом Жуниором.
Источник: «Реал» продлил контракт с Винисиусом до 2026 года
  • AP

Официально о контракте будет объявлено в июле, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter. Отмечается, что контракт рассчитан до лета 2026 года, а сумма отступных составляет €1 млрд.

21-летний бразилец присоединился к мадридской команде в 2018 году и провёл за клуб 170 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 43 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» попросил нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора не продлевать контракт с королевским клубом.

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