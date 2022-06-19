Marca: ПСЖ просил Винисиуса не продлевать контракт с «Реалом»

«Пари Сен-Жермен» попросил нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора не продлевать контракт с королевским клубом.

По данным Marca, руководство ПСЖ неоднократно просило игрока присоединиться к парижскому клубу. Отмечается, что они связывались с футболистом с ноября по март.

В скором времени Винисиус продлит контракт с королевским клубом до 2026 года.

Напомним, что Килиан Мбаппе вёл переговоры с «Реалом» и в летнее трансферное окно должен был перейти в мадридский клуб. Но футболист в последний момент продлил контракт с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым игроком мира.

Ранее сообщалось, что «Реал» близок к продлению контракта с Каримом Бензема.