Marca: ПСЖ просил Винисиуса не продлевать контракт с «Реалом»

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«Пари Сен-Жермен» попросил нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора не продлевать контракт с королевским клубом.

По данным Marca, руководство ПСЖ неоднократно просило игрока присоединиться к парижскому клубу. Отмечается, что они связывались с футболистом с ноября по март.

В скором времени Винисиус продлит контракт с королевским клубом до 2026 года.

Напомним, что Килиан Мбаппе вёл переговоры с «Реалом» и в летнее трансферное окно должен был перейти в мадридский клуб. Но футболист в последний момент продлил контракт с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым игроком мира. 

Ранее сообщалось, что «Реал» близок к продлению контракта с Каримом Бензема.

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