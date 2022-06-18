Источник: «Реал» близок к продлению контракта с Бензема

«Реал Мадрид» планирует продлить контракт с форвардом клуба Каримом Бензема.

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, стороны договариваются о продлении сотрудничества до лета 2024 года.

В минувшем сезоне «Реал» стал победителем Лиги чемпионов. В финальном матче команда Карло Анчелотти переиграла «Ливерпуль» со счётом 1:0.

Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2021/22. Французский форвард принял участие в 12 матчах турнира и забил в них 15 мячей.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд может перейти в «Реал» в 2024 году.