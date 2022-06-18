Источник: «Реал» планирует купить Холанда в 2024 году

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд может перейти в «Реал Мадрид» в 2024 году.

Как сообщает Ge.globo со ссылкой на AS, в мадридском клубе считают 21-летнего форварда лучшей заменой нападающего сливочных Карима Бензема, контракт которого истекает летом 2023 года.

Напомним, что 21-летний норвежец является вторым футболистом по дороговизне в мире. Дороже него стоит нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года. Всего за немецкий клуб он провёл 89 матчей, забил 86 мячей и отдал 23 результативные передачи.

Ранее Бензема ответил на вопрос о своём возможном уходе из клуба.