Источник: «Реал» планирует купить Холанда в 2024 году

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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд может перейти в «Реал Мадрид» в 2024 году.

Как сообщает Ge.globo со ссылкой на AS, в мадридском клубе считают 21-летнего форварда лучшей заменой нападающего сливочных Карима Бензема, контракт которого истекает летом 2023 года.

Напомним, что 21-летний норвежец является вторым футболистом по дороговизне в мире. Дороже него стоит нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года. Всего за немецкий клуб он провёл 89 матчей, забил 86 мячей и отдал 23 результативные передачи.

Ранее Бензема ответил на вопрос о своём возможном уходе из клуба.

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