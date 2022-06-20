Клубы РПЛ выступили против расширения лиги до 18 команд

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) заявила, что большинство клубов выступили против расширения лиги с 16 до 18 команд.

Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

18 июня «Урал» предложил расширить число команд в сезоне-2023/24 с 16 до 18. Обсуждаемый формат предполагал, что по итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местами в ФНЛ.

Напомним, что 18 мая клубы РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном создании Кубка лиги и расширении РПЛ.