Терюшков: расширение РПЛ сможет заменить инициативу создания Кубка лиги

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном создании Кубка лиги и расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).
Терюшков: расширение РПЛ сможет заменить инициативу создания Кубка лиги
  • РИА Новости

«Если состоится Кубок лиги, получится хороший календарь по динамике. Для этого нужна длинная скамейка. Но если ничего не получится, то на помощь может прийти расширение РПЛ для увеличения матчей. Но это нужно делать уже сейчас, для того чтобы сохранить спортивный принцип», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он подчеркнул, что со спортивной точки зрения Кубок лиги, безусловно, нужен. Для этого необходимо будет привлечь сильных спонсоров, которые смогут финансировать турнир.

Напомним, что 18 мая клубы РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23.

Ранее в РПЛ сообщили, что «Урал» предложил расширить число команд в сезоне-2023/24 с 16 до 18.

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