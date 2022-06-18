«Урал» выступил с предложением расширить РПЛ до 18 участников

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Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) заявила, что «Урал» предложил расширить число команд в сезоне-2023/24 с 16 до 18.
«Урал» выступил с предложением расширить РПЛ до 18 участников
  • РИА Новости

«В РПЛ поступило письмо от ФК «Урал» с предложением о расширении числа участников лиги в сезоне-2023/2024. Этот вопрос будет рассмотрен 20 июня на общем собрании клубов РПЛ в заочной форме. В случае одобрения большинством клубов инициатива будет вынесена на рассмотрение исполкома Российского футбольного союза, чтобы до начала сезона РПЛ 2022-2023 определиться с форматом сезона-2023/2024», — сообщает пресс-служба РПЛ.

Обсуждаемый формат предполагает, что по итогам сезона-2022/23 будет проведение стыковых матчей двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местами в ФНЛ.

Напомним, что 18 мая клубы РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков объяснил, в каком случае одобрит расширение РПЛ.

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