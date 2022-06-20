В Госдуме предложили трудоустроить Грановскую в России после ухода из «Челси»
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«Марина, как мне кажется, является одним из прогрессивных бизнес-менеджеров в футболе. Я считаю, что её надо приглашать в Россию», — цитирует Свищёва Metaratings.
По его словам, успех «Челси» как бизнес-модели во многом зависит от её работы. Он также отметил, что нужно готовить информационное поле и благоприятные условия для того, чтобы Грановская заинтересовалась российским футболом.
47-летняя Марина Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.
В конце мая российский бизнесмен Роман Абрамович завершил сделку по продаже футбольного клуба «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.
Ранее сообщалось, что Грановская покинет лондонский клуб в августе.