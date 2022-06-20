В Госдуме предложили трудоустроить Грановскую в России после ухода из «Челси»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о желании Марины Грановской покинуть должность спортивного директора лондонского «Челси».

«Марина, как мне кажется, является одним из прогрессивных бизнес-менеджеров в футболе. Я считаю, что её надо приглашать в Россию», — цитирует Свищёва Metaratings.

По его словам, успех «Челси» как бизнес-модели во многом зависит от её работы. Он также отметил, что нужно готовить информационное поле и благоприятные условия для того, чтобы Грановская заинтересовалась российским футболом.

47-летняя Марина Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.

В конце мая российский бизнесмен Роман Абрамович завершил сделку по продаже футбольного клуба «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.

Ранее сообщалось, что Грановская покинет лондонский клуб в августе.