Мостовой: я больше всех достоин возглавить «Спартак»
- РИА Новости
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«Я, наверное, больше всех достоин быть в «Спартаке» из всех, кто там появлялся. И я один из немногих, кто в этом клубе ещё не был», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
10 июня главным тренером московской команды был назначен 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту наставника красно-белых он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого столичный клуб выиграл Кубок России.
Ранее известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался о назначении Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».