Мостовой: я больше всех достоин возглавить «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов возглавить московский клуб.

«Я, наверное, больше всех достоин быть в «Спартаке» из всех, кто там появлялся. И я один из немногих, кто в этом клубе ещё не был», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

10 июня главным тренером московской команды был назначен 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту наставника красно-белых он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого столичный клуб выиграл Кубок России.

Ранее известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался о назначении Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».